Ucraina, la guerra tecnologica: a Kiev i satelliti di Elon Musk (Di domenica 12 giugno 2022) guerra in Ucraina, Olaf Scholz sta preparando una visita a Kiev con Mario Draghi ed Emmanuel Macron. Dal magnate americano Elon Musk a disposizione della resistenza anti russa la flotta di satelliti per Internet. Secondo il quotidiano tedesco Bild i tre leader europei vorrebbero incontrare il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, prima del summit del G7, in programma a fine giugno. Bombardamenti russi sull’impianto chimico Azot nella città di Severodonetsk hanno intanto provocato lo scoppio di un violento incendio dopo una perdita di tonnellate di petrolio. Lo ha denunciato il governatore del Lugansk ucraino Serhiy Gaidai alla tv nazionale. I civili rifugiati all’interno dell’impianto hanno cominciato a lasciare il complesso. Lo afferma l’agenzia di stampa russa ... Leggi su velvetmag (Di domenica 12 giugno 2022)in, Olaf Scholz sta preparando una visita acon Mario Draghi ed Emmanuel Macron. Dal magnate americanoa disposizione della resistenza anti russa la flotta diper Internet. Secondo il quotidiano tedesco Bild i tre leader europei vorrebbero incontrare il presidente dell’, Volodymyr Zelensky, prima del summit del G7, in programma a fine giugno. Bombardamenti russi sull’impianto chimico Azot nella città di Severodonetsk hanno intanto provocato lo scoppio di un violento incendio dopo una perdita di tonnellate di petrolio. Lo ha denunciato il governatore del Lugansk ucraino Serhiy Gaidai alla tv nazionale. I civili rifugiati all’interno dell’impianto hanno cominciato a lasciare il complesso. Lo afferma l’agenzia di stampa russa ...

Pubblicità

welikeduel : 'Dalla guerra in Ucraina se ne può uscire intanto aiutando i più deboli a difendersi e si dovrà arrivare a un negoz… - fattoquotidiano : Alessandro Orsini ha conquistato il centro del dibattito per le sue tesi dirompenti sulla guerra in Ucraina. Questo… - reportrai3 : Per Robert Amsterdam, ex avvocato dell'ex proprietario della Yukos Mikhail Khodorkovsky, la guerra in Ucraina ha ra… - bmoaonearth : RT @fildelmonte: Quando l'#artiglieria diventa arma principale della #guerra, si ha il congelamento strategico del #conflitto, anche a fron… - bmoaonearth : RT @fildelmonte: La #guerra tra #Ucraina e #Russia sta diventando una #Materialschlacht (guerra di #materiali), dove è lo 'spreco organizza… -