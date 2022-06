Ucraina, la Cina: «Non stiamo aiutando Mosca». Kim Jong-Un: pieno sostegno a Putin – Il live blog (Di domenica 12 giugno 2022) Nel 109esimo giorno della guerra in Ucraina infuria la battaglia per Severodonetsk: Kiev è riuscita a mantenere il controllo dell’area industriale e dell’impianto chimico Azot mentre è cominciata l’evacuazione dei civili. A sud-ovest della cittadina le forze russe sparano colpi di mortaio su numerosi insediamenti. Intanto Sholz, Draghi e Macron programmano una visita per incontrare il presidente dell’Ucraina Zelensky. E la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha affermato che il parere della Commissione UE sulla richiesta dell’Ucraina di aderire all’Unione europea sarà pronto nella prossima settimana. Mentre Vladimir Putin ha ricevuto l’appoggio di Kim Jong-Un, leader della Corea del Nord e la Cina ha ribadito di non aver aiutato la Russia con le armi per la ... Leggi su open.online (Di domenica 12 giugno 2022) Nel 109esimo giorno della guerra ininfuria la battaglia per Severodonetsk: Kiev è riuscita a mantenere il controllo dell’area industriale e dell’impianto chimico Azot mentre è cominciata l’evacuazione dei civili. A sud-ovest della cittadina le forze russe sparano colpi di mortaio su numerosi insediamenti. Intanto Sholz, Draghi e Macron programmano una visita per incontrare il presidente dell’Zelensky. E la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha affermato che il parere della Commissione UE sulla richiesta dell’di aderire all’Unione europea sarà pronto nella prossima settimana. Mentre Vladimirha ricevuto l’appoggio di Kim-Un, leader della Corea del Nord e laha ribadito di non aver aiutato la Russia con le armi per la ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | La Cina non ha mai fornito supporto materiale alla Russia nella guerra, ha detto il ministro della Difesa… - lanf64 : #Ucraina. Il Governatore del #Lugansk: 'I Russi usano lanciafiamme, case distrutte'. #Putin è alla frutta, non gli… - franceMaiorano : RT @lanf64: #Ucraina. Al momento solo a 23 ucraini a #Kherson hanno richiesto passaporti russi. Speriamo che il trend sia questo: un'altra… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | La Cina non ha mai fornito supporto materiale alla Russia nella guerra, ha detto il mi… - sole24ore : ?? #Ucraina, ultime notizie. #Cina: mai fornito supporto materiale alla Russia -