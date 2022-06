Tennis, Berrettini torna e trionfa su Murray in finale a Stoccarda (Di domenica 12 giugno 2022) Matteo Berrettini al primo torneo dopo l’infortunio e l’operazione alla mano trionfa al Boss Open di Stoccarda in tre set su Andy Murray. Con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-3 in due ore e 4o minuti. Il romano unica testa di serie rimasta, ha rispettato i pronostici anche contro sir Andy Murray, dopo aver regolato in semifinale il padrone di casa Oscar Otte. Il torneo tedesco è servito a Matteo Berrettini per ritrovare i suoi colpi migliori. Autorevole la prestazione nella prima finale giocata dall’azzurro quest’anno, la quarta in carriera sull’erba. Photo Credits: @Ansa – EPA/DAVE HUNT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUTConferma i numeri da superficie preferita, come lui nessun italiano mai: una sola sconfitta quella della finale di Wimbledon ... Leggi su velvetmag (Di domenica 12 giugno 2022) Matteoal primo torneo dopo l’infortunio e l’operazione alla manoal Boss Open diin tre set su Andy. Con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-3 in due ore e 4o minuti. Il romano unica testa di serie rimasta, ha rispettato i pronostici anche contro sir Andy, dopo aver regolato in semiil padrone di casa Oscar Otte. Il torneo tedesco è servito a Matteoper ritrovare i suoi colpi migliori. Autorevole la prestazione nella primagiocata dall’azzurro quest’anno, la quarta in carriera sull’erba. Photo Credits: @Ansa – EPA/DAVE HUNT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUTConferma i numeri da superficie preferita, come lui nessun italiano mai: una sola sconfitta quella delladi Wimbledon ...

Pubblicità

SuperTennisTv : ?? ??-??-??-??-??-?? ?? Rientro nel circuito in grande stile dopo l'operazione alla mano: #Berrettini è il CAMPIONE del to… - SuperTennisTv : ???? MATTEOOO ?? 2ª finale a Stoccarda 9ª finale in carriera 4ª finale sull’erba, 1º italiano a raggiungere questo… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP STOCCARDA, BERRETTINI VINCE IL TORNEO Battuto in finale Murray 6-4, 5-7, 6-3 ??… - DanyRoss70 : RT @LiaCapizzi: Più che una finale è stato un romanzo d'amore. Per il tennis. Matteo Berrettini si merita tutto. Rientrare dopo 3 mesi e v… - serenaviani : RT @SuperTennisTv: 'Per un momento ho pensato che non sarei stato in grado di giocare questo torneo. Ora sono qui con il trofeo in mano. No… -