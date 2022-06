TARGET È IL NUOVO REALITY DI MEDIASET. I VIP TRA GIOCHI, COMICITÀ E DIVERTIMENTO (Di domenica 12 giugno 2022) La società di produzione francese WeMake ha stretto una partnership con MEDIASET Italia per il lancio del NUOVO REALITY “TARGET”. Lo vedremo su Canale 5 accanto al GF Vip (riparte a settembre) e l’Isola dei Famosi? Oppure prenderà il posto di quest’ultima il prossimo anno? Tante le ipotesi al vaglio in quel di Cologno Monzese e c’è sempre “La Talpa”, i cui diritti sono stati acquistati l’anno scorso per l’Italia ma per ora rimane nel cassetto. Il formato “TARGET” è un inedito comedy REALITY che vede al centro del format vip, segreti, missioni divertenti, fallimenti esilaranti e vittorie, si legge nella nota di WeMake. È già stato opzionato in diversi Paesi nel mondo. Fabrizio Battocchio, responsabile format e factual MEDIASET: “Abbiamo immediatamente colto il ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 12 giugno 2022) La società di produzione francese WeMake ha stretto una partnership conItalia per il lancio del”. Lo vedremo su Canale 5 accanto al GF Vip (riparte a settembre) e l’Isola dei Famosi? Oppure prenderà il posto di quest’ultima il prossimo anno? Tante le ipotesi al vaglio in quel di Cologno Monzese e c’è sempre “La Talpa”, i cui diritti sono stati acquistati l’anno scorso per l’Italia ma per ora rimane nel cassetto. Il formato “” è un inedito comedyche vede al centro del format vip, segreti, missioni divertenti, fallimenti esilaranti e vittorie, si legge nella nota di WeMake. È già stato opzionato in diversi Paesi nel mondo. Fabrizio Battocchio, responsabile format e factual: “Abbiamo immediatamente colto il ...

