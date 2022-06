Star Wars: il franchise che non può (o non vuole?) crescere (Di domenica 12 giugno 2022) Alla luce delle recenti serie Star Wars dedicate a Boba Fett e Obi-Wan Kenobi, parliamo del problema principale del nuovo corso della saga creata da George Lucas. Da poco più di 45 anni Star Wars fa parte dell'immaginario collettivo, con le sue storie ambientate tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana. Una galassia che in teoria potrebbe espandersi in infiniti modi, sul piano geografico e cronologico. Eppure, almeno sullo schermo, continua a ruotare attorno allo stesso gruppo di persone, e ultimamente lo fa in modo a dir poco discutibile, di fatto compromettendo gran parte del potenziale del franchise. Proviamo a spiegare il perché in questa sede. Attenzione, l'articolo contiene spoiler per le serie live-action realizzate per Disney+! Un annuncio a lungo atteso Tra la fine del … Leggi su movieplayer (Di domenica 12 giugno 2022) Alla luce delle recenti seriededicate a Boba Fett e Obi-Wan Kenobi, parliamo del problema principale del nuovo corso della saga creata da George Lucas. Da poco più di 45 annifa parte dell'immaginario collettivo, con le sue storie ambientate tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana. Una galassia che in teoria potrebbe espandersi in infiniti modi, sul piano geografico e cronologico. Eppure, almeno sullo schermo, continua a ruotare attorno allo stesso gruppo di persone, e ultimamente lo fa in modo a dir poco discutibile, di fatto compromettendo gran parte del potenziale del. Proviamo a spiegare il perché in questa sede. Attenzione, l'articolo contiene spoiler per le serie live-action realizzate per Disney+! Un annuncio a lungo atteso Tra la fine del …

Pubblicità

FMMOSCAZZARO : RT @LaBombetta76: @marco_heffler Mi serviva un’altra maglietta di Star Wars? Ovviamente si ?? - PHOENIXBISHOP : leggendo certi ordini per vedere la saga di star wars che… - sskywalkver : @grenayse poi per l’era della resistenza ci sono anche: star wars resistance e galaxy’s edge - IR0NWICC4N : @grenayse sì secondo me questo ordine, se è la prima volta che si vede star wars, è perfetto ?? - grenayse : Piccola domanda in quale ordine devo vedere i film di Star Wars?? -