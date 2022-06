Solennità della Santissima Trinità | La pienezza di un Mistero di Amore (Di domenica 12 giugno 2022) E’ il dogma e la dottrina principale sulla quale si basa la nostra fede. Dio trino ed unico, in comunione con il Figlio e lo Spirito Santo. Una Solennità che la Chiesa celebra la domenica dopo la Pentecoste e dopo il periodo pasquale. Dopo la discesa dello Spirito Santo, la Trinità si rivela completamente nella L'articolo Solennità della Santissima Trinità La pienezza di un Mistero di Amore proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 12 giugno 2022) E’ il dogma e la dottrina principale sulla quale si basa la nostra fede. Dio trino ed unico, in comunione con il Figlio e lo Spirito Santo. Unache la Chiesa celebra la domenica dopo la Pentecoste e dopo il periodo pasquale. Dopo la discesa dello Spirito Santo, lasi rivela completamente nella L'articoloLadi undiproviene da La Luce di Maria.

Aujourd'hui dimanche 12 juin Sainte - Trinité LE MESSAGER RICORDA saint Barnabé La Chiesa cattolica venera Santissima Trinità La solennità della Santissima Trinità ricorre ogni anno la domenica dopo Pentecoste, quindi come festa del Signore. Si colloca pertanto come riflessione su tutto il mistero che negli altri tempi è ... Dodi Battaglia in concerto per la festa patronale di Pezze di Greco Antonella Bagorda e esibizione canora di Antonio D'Aprile Sabato 16 luglio - SOLENNITÀ LITURGICA DELLA B. V. MARIA DEL MONTE CARMELO Ore 08.00 - S. Messa nella chiesa parrocchiale Ore 08.30 - Sparo