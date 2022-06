Sbk Misano | Rinaldi | Bautista fa un altro sport al momento

(Di domenica 12 giugno 2022) Unterzo posto dopo quello di ieri per Michael. Il pilota italiano si è caricato dopo la delusione della Superpole Race ed è partito per fare la sua gara, cosa che effettivamente ha ...

Quarta fermata, emozioni quadruple per lamarcata Emilia - Romagna. A, oltre a vedere (finalmente e piacevolmente) un buon pubblico appassionato, abbiamo ammirato le gesta dei protagonisti che, dopo circa un terzo del cammino 2022,...Visita interessate per Dovizioso nelladiIl recente weekend di Misano, dove il numero 19 ha messo in cassaforte il successo ... quando decise di spostare la propria pedina della MotoGP alla SBK: un esperimento il cui risultato andò ...Il weekend di Misano ci ha regalato un paddock stracolmo di pubblico, a conferma della formula vincente dei mondiali delle derivate, dove gli appassionati sono vicini ai propri beniamini e dove il ...