Referendum, perché oggi dobbiamo andare a votare (Di domenica 12 giugno 2022) Suona alquanto strano e paradossale, e dovrebbe smuovere la coscienza critica e politica di ognuno di noi se ancora ne avessimo una, che il partito che più impreca contro presunti attentati allo Stato di diritto compiuti dalle forze "sovraniste" sia poi quello che ha prima contribuito in maniera decisiva a depotenziare i Referendum sulla giustizia su cui si voterà oggi e poi ha consigliato ufficialmente con il suo segretario di votare no (anche se non pochi deputati di peso, da Enrico Morando a Stefano Ceccanti, agiranno altrimenti). Il fatto è che quel partito, che si chiama democratico ma che della democrazia liberale non ha né la cultura né il giusto pedigree storico, tiene allo Stato di diritto solo nella misura in cui esso converge con i propri interessi. E chi più della magistratura, nella sua punta più visibile e attiva, ha ...

