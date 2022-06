Referendum giustizia | alle 12 affluenza al 6%

Pubblicità

VittorioSgarbi : Referendum abrogativi sulla giustizia. Andate a votare e votate SI'. Perché i cittadini non subiscano più lo strapo… - NicolaPorro : ?? Domani si vota per i #referendum sulla #giustizia. Ma oggi mi arriva questa incredibile denuncia da uno di voi le… - GrimoldiPaolo : Alla faccia di democrazia e volontà popolare... I media di regime consigliano di non votare al referendum (ci pensa… - Garra25 : @JacomoJuventi Si vota sempre e comunque, ma un referendum non può proporre temi così delicati sulla giustizia. - FratellidItalia : RT @carettamc11: Andando a votare oggi possiamo finalmente dire la nostra sulla #giustizia italiana e scegliere da chi vogliamo essere ammi… -

Ore 12.05 - 'Nonostante la bella giornata di sole oggi, spero che i cittadini, anche nelle città dove non si vota per le amministrative, siano passati al seggio per votare ilsu..., QUESITO N. 2: LIMITAZIONE MISURE CAUTELARI Il 12 giugno 2022, in occasione dell' Election Day , si vota anche per i cinquesulla: il Quesito n.2, con ...Si sta già parlando di flop Si vota per rinnovare 19 consigli comunali in Granda, mentre in tutta Italia si vota per cinque referendum promossi da Lega e Radicali sul tema della Giustizia. Quesiti ...Urne aperte nella giornata di domenica 12 giugno per i cinque quesiti referendari sul tema Giustizia e per le elezioni comunali in programma a Corinaldo. A seconda dei diversi quesiti, alle ore 12.00 ...