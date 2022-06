Jorit | «Se Rino Gaetano fosse ancora vivo si sarebbe speso contro la guerra»

Pubblicità

Luisa70368354 : RT @redazionemetis: È quello prodotto dall’#artista napoletano #Jorit a @UCrotone. Il resoconto di Francesco Marrapodi. ? - redazionemetis : È quello prodotto dall’#artista napoletano #Jorit a @UCrotone. Il resoconto di Francesco Marrapodi. ? - RasoRosetta : RT @Misurelli77: Murales di Jorit a Crotone dedicato a Rino Gaetano. (Grande 100 mq. Su viso cantautore raffigurate guerra e pace) Rino vi… - fsilver59 : RT @Misurelli77: Murales di Jorit a Crotone dedicato a Rino Gaetano. (Grande 100 mq. Su viso cantautore raffigurate guerra e pace) Rino vi… - doctorhoover : RT @Misurelli77: Murales di Jorit a Crotone dedicato a Rino Gaetano. (Grande 100 mq. Su viso cantautore raffigurate guerra e pace) Rino vi… -

, lo street artist noto anche per aver ricevuto il recente apprezzamento di Putin per il murale di Dostoevskij , sottolinea l'importanza della valorizzazione delle periferie. "Gaetano (..., lo street artist noto anche per aver ricevuto il recente apprezzamento di Putin per il murale di Dostoevskij, sottolinea l'importanza della valorizzazione delle periferie. "Gaetano (...La vedova di Fabrizio De Andrè, Dori Ghezzi, è andata a Scampia (Napoli) per vedere con i suoi occhi il murale che lo street artist Jorit sta ultimando in memoria di Faber. Dori Ghezzi, visibilmente e ...Inaugurato oggi il murale realizzato dallo street artist Jorit a Scampia (Napoli) e dedicato a Fabrizio De André . L'opera si trova su una palazzina di 5 piani in via Labriola, sulla parete di uno dei ...