Inter: Bremer o Milenkovic se Skriniar va - Sport - quotidiano.net (Di domenica 12 giugno 2022) Mattia Todisco Potrebbe arrivare dalla difesa il "sacrificato" di lusso grazie al quale l'Inter spera di chiudere il mercato con un attivo di 60 milioni di euro. Due dei giocatori che hanno più ... Leggi su quotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) Mattia Todisco Potrebbe arrivare dalla difesa il "sacrificato" di lusso grazie al quale l'spera di chiudere il mercato con un attivo di 60 milioni di euro. Due dei giocatori che hanno più ...

Pubblicità

SkySport : Inter-Psg, si tratta per Skriniar: Bremer l'alternativa. Lunedì contatti per Dybala #SkySport #SkyCalciomercato - Glongari : Il #PSG fa sul serio per #Skriniar come anticipato da @LeParisien_75. I francesi hanno in programma di presentare u… - AlfredoPedulla : #Bremer ha scelto l’#Inter, aspetta l’#Inter e non ha fin qui manifestato la minima intenzione di cambiare idea - alequevaz97 : Partendo dal presupposto che vendere Skriniar è una roba da figli di troia, mi sfugge come il suo sostituto possa e… - infoitsport : Bremer-Inter, in arrivo l’incontro: due contropartite ma una valutazione – CdS -