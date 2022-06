Fiorentina, Torreira: «La mia idea è di restare in viola» (Di domenica 12 giugno 2022) Il centrocampista uruguaiano Torreira ha parlato del suo futuro e della sua voglia di restare alla Fiorentina Il centrocampista uruguaiano Lucas Torreira ha parlato del suo futuro dopo la partita della sua Nazionale contro Panama. LE PAROLE – «La mia idea è quella di poter restare alla Fiorentina, ma se non dovesse succedere cercherò una squadra dove posso avere continuità. In questo momento non so proprio niente, voglio riposarmi, staccare un po’ perché è stata una stagione piena di impegni. A tempo debito mi siederò con il mio rappresentante e lo faremo per cercare le migliori opzioni». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 giugno 2022) Il centrocampista uruguaianoha parlato del suo futuro e della sua voglia diallaIl centrocampista uruguaiano Lucasha parlato del suo futuro dopo la partita della sua Nazionale contro Panama. LE PAROLE – «La miaè quella di poteralla, ma se non dovesse succedere cercherò una squadra dove posso avere continuità. In questo momento non so proprio niente, voglio riposarmi, staccare un po’ perché è stata una stagione piena di impegni. A tempo debito mi siederò con il mio rappresentante e lo faremo per cercare le migliori opzioni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioPillole : #Fiorentina, senti #Torreira: 'Spero di restare in viola' #SerieA - Fantacalcio : Fiorentina, Torreira annuncia: 'Voglio rimanere qui' - laziopress : Calciomercato Lazio, parla Torreira: “La mia idea è rimanere alla Fiorentina” - MarzioRaffaele : ??ULTIM'ORA FIORENTINA?? Torreira è in bilico, il centrocampista uruguaiano reduce da un'ottima stagione in maglia… - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Torreira: 'La mia idea è quella di restare alla Fiorentina' -