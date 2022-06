Fedez pubblica gli audio strazianti dallo psicologo: “Non voglio morire” (Di domenica 12 giugno 2022) Fedez stamattina ha colpito di nuovo. Non passa un giorno in cui non voglia condividere qualcosa con i suoi fan. La sua musica, la sua famiglia, i suoi successi ma anche le sue debolezze. Questa volta, è andato proprio nel profondo. Ha pubblicato l’audio di quando ha scoperto di avere il tumore. Un momento difficile, tragico, che ha condiviso non solo con la sua famiglia ma anche con il suo psicologo. Le dichiarazioni di Fedez “Buongiorno. Non so perché oggi ho deciso di riascoltare la seduta fatta dallo psicologo il giorno in cui ho scoperto di avere un tumore al pancreas. Sto piangendo, piango di dolore e di gioia. Un solo pensiero riusciva a devastarmi più della paura della morte: non essere ricordato dai miei figli. Beh, oggi mi chiedo se tutto questo mi sia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 12 giugno 2022)stamattina ha colpito di nuovo. Non passa un giorno in cui non voglia condividere qualcosa con i suoi fan. La sua musica, la sua famiglia, i suoi successi ma anche le sue debolezze. Questa volta, è andato proprio nel profondo. Hato l’di quando ha scoperto di avere il tumore. Un momento difficile, tragico, che ha condiviso non solo con la sua famiglia ma anche con il suo. Le dichiarazioni di“Buongiorno. Non so perché oggi ho deciso di riascoltare la seduta fattail giorno in cui ho scoperto di avere un tumore al pancreas. Sto piangendo, piango di dolore e di gioia. Un solo pensiero riusciva a devastarmi più della paura della morte: non essere ricordato dai miei figli. Beh, oggi mi chiedo se tutto questo mi sia ...

Pubblicità

CorriereCitta : Fedez pubblica gli audio strazianti dallo psicologo: “Non voglio morire” - peppology : @Agenzia_Ansa Ci tenevate proprio a fare un titolo di merda e ci siete riusciti. Bravi. Bastava mettere: - 'Non vo… - Botocanguro : RT @VicolodelleNews: #fedez pubblica un audio quando ha scoperto di avere il tumore... Che commuove tutti... - benjamn_boliche : RT @SkyTG24: Fedez torna sulla sua malattia e pubblica audio su Instagram: 'Non voglio dimenticare' - infoitcultura : Fedez torna sulla sua malattia e pubblica audio su Instagram: 'Non voglio dimenticare' -