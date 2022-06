F1, risultati e classifica GP Azerbaijan Baku 2022: ordine di arrivo, vince Verstappen davanti a Perez (Di domenica 12 giugno 2022) I risultati e la classifica del GP dell’Azerbaijan 2022, ottavo appuntamento del mondiale F1 sul circuito di Baku. Trionfo di Max Verstappen, che domina in lungo e in largo e centra la quinta vittoria stagionale. Seconda piazza per Sergio Perez, che confeziona la doppietta Red Bull e sale ancora una volta sul podio. Infine, terzo posto per George Russell, protagonista di una gara perfetta in cui non ha commesso sbavature. Il britannico della Mercedes chiude davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton, bravo a chiudere in quarta posizione. Infine, completa la Top 5 Pierre Gasly, ancora in gran spolvero a Baku dopo il podio dell’anno scorso. Giornata disastrosa per la Ferrari, la cui gara è già terminata dopo appena 21 giri. Carlos ... Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022) Ie ladel GP dell’, ottavo appuntamento del mondiale F1 sul circuito di. Trionfo di Max, che domina in lungo e in largo e centra la quinta vittoria stagionale. Seconda piazza per Sergio, che confeziona la doppietta Red Bull e sale ancora una volta sul podio. Infine, terzo posto per George Russell, protagonista di una gara perfetta in cui non ha commesso sbavature. Il britannico della Mercedes chiudeal compagno di squadra Lewis Hamilton, bravo a chiudere in quarta posizione. Infine, completa la Top 5 Pierre Gasly, ancora in gran spolvero adopo il podio dell’anno scorso. Giornata disastrosa per la Ferrari, la cui gara è già terminata dopo appena 21 giri. Carlos ...

