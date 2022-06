F1 | doppietta Red Bull a Baku | Verstappen trionfa davanti a Perez 2

Pubblicità

SkySportF1 : ?? SUPER MAX NE APPROFITTA ?? Doppietta Red Bull a Baku I risultati ? - MundoNapoli : Formula 1: a Baku è doppietta Red Bull - gdstwits : F1 , Gran premio dellìArzebaijan: doppietta Red Bull, primo Verstappen , secondo Perez - MasterblogBo : BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) – Max Verstappen vince il Gran Premio di Azerbaijan di Formula 1 per la prima volta i… - SportRepubblica : F1, doppietta Red Bull e disastro Ferrari a Baku: vince Verstappen davanti a Perez, ritiri per Leclerc e Sainz -

Non succede altro in testa e leBull festeggiano la, davanti alle Mercedes di Russell e Hamilton. La delusione della Ferrari 'Domani analizzeremo cosa è successo, ma è un ritiro che fa ...Queste le pagelle del gran premio di Azerbaigian, ottava prova del Mondiale 2022 di Formula 1. Sul circuito di Baku, in un'altra disastrosa giornata per la Ferrari, s'impone Max Verstappen con laBull. Davanti al campione del mondo in carica e leader della classifica Piloti, si piazzano il compagno di team Sergio Pérez e George Russell con la Mercedes. GASLY - voto 7.5: Si ritrova tra i ...Il pilota olandese della Red Bull sfrutta una giornata da incubo per la Ferrari, confermandosi in testa al Mondiale. Sia Charles Leclerc che Carlos Sainz sono infatti costretti al ritiro: il monegasco ...A quel punto per la doppietta Red Bull la strada è spianata: Perez viene superato da Verstappen e i due poi guidano tranquillamente la… Leggi ...