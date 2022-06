Donna spara e ammazza il compagno Poi si toglie la vita e cade dal balcone (Di domenica 12 giugno 2022) Ha preso la pistola, una delle tante presenti nell'abitazione, e ha prima ucciso con un colpo alla tempia Franco Deidda, il proprietario di casa, genovese di 62 anni, e poi è andata sul balcone. Lì ha ... Leggi su quotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) Ha preso la pistola, una delle tante presenti nell'abitazione, e ha prima ucciso con un colpo alla tempia Franco Deidda, il proprietario di casa, genovese di 62 anni, e poi è andata sul. Lì ha ...

