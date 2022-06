Cristian annegato nel canale e quel disperato tuffo del padre per salvarlo

(Di domenica 12 giugno 2022) Il suo cuore gli diceva che qualcosa non stava andando per il verso giusto. Cheera in pericolo. Così Adriano Pasqua sabato pomeriggio, 11 giugno verso le 16.30, ha deciso di lasciare il giardino e dirigersi versoche costeggia l’Oglio. Una zona che conosce a memoria. Mentre si avvicinava alla conferma della sua apprensione: il figlioPasqua, 30 anni, che si era tuffato nelcome faceva spesso d’estate e ha visto il corpo del figlio in acqua senza vita. Adriano si è tuffato e si è avvicinato acorpo, lo ha portato sulla riva scoscesa del, vicino ad una serie di rami ed alberi che costeggiano il corso d’acqua e intanto gridava aiuto. I primi ad arrivare uno zio die il ...

Nel tentativo di salvataggio il padre ha riportato un taglio non grave alla testa. Il padre, che in quel momento si trovava nelle vicinanze, non vedendolo riemergere si è tuffato per soccorrerlo. ansa ...ansa Castelli Calepio (Bergamo), 30enne si tuffa e annega in un canale. È morto dopo essersi tuffato nelle acque del canale che scorre parallelo al fiume Oglio a Castelli Calepio, nella Bergamasca. Il ...