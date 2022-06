Chelsea in procinto di chiudere l’affare per Gabriel Slonina (Di domenica 12 giugno 2022) 2022-06-12 22:18:51 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Di Conor Laird Pubblicato: 12 giugno 2022 21:18Ultimo aggiornamento: 12 giugno 2022 21:09 La squadra della Premier League Chelsea ha preso un solido vantaggio nella corsa per i servizi della star del Chicago Fire Gabriel Slonina, secondo i rapporti. Per chi non lo sapesse, il tiratore Slonina si sta attualmente facendo un nome nel suo paese d’origine, gli Stati Uniti. Questo arriva con la stellina, a soli 18 anni, che si è assicurata a lungo lo status di numero 1 con i Chicago Fire, dopo essersi fatta strada attraverso l’accademia del club nel corso degli ultimi sei anni. A questo punto nell’attuale stagione della MLS, con Chicago in difficoltà ai piedi della classifica della Eastern Conference, ... Leggi su justcalcio (Di domenica 12 giugno 2022) 2022-06-12 22:18:51 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Di Conor Laird Pubblicato: 12 giugno 2022 21:18Ultimo aggiornamento: 12 giugno 2022 21:09 La squadra della Premier Leagueha preso un solido vantaggio nella corsa per i servizi della star del Chicago Fire, secondo i rapporti. Per chi non lo sapesse, il tiratoresi sta attualmente facendo un nome nel suo paese d’origine, gli Stati Uniti. Questo arriva con la stellina, a soli 18 anni, che si è assicurata a lungo lo status di numero 1 con i Chicago Fire, dopo essersi fatta strada attraverso l’accademia del club nel corso degli ultimi sei anni. A questo punto nell’attuale stagione della MLS, con Chicago in difficoltà ai piedi della classifica della Eastern Conference, ...

Pubblicità

franchespo : Strade che finalmente si incrociano dopo essersi evitati per un pelo in Kosice-Roma (era in procinto di essere cedu… -