Calciomercato Juventus – Nel mirino Neres e Mudryk: le ultime (Di domenica 12 giugno 2022) La Juventus si muove per le alternative ad Angel Di Maria. I bianconeri sondano il terreno per David Neres e Mychajlo Mudryk dello Shakhtar Leggi su pianetamilan (Di domenica 12 giugno 2022) Lasi muove per le alternative ad Angel Di Maria. I bianconeri sondano il terreno per Davide Mychajlodello Shakhtar

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc non molla #Zaniolo per l'attacco - GiovaAlbanese : Nessun avanzamento sulla trattativa #Morata, dopo il summit che si è tenuto nei giorni scorsi tra #Juventus e… - DiMarzio : .@juventusfc U23, trovato l’accordo per la cessione di #Israel allo @Sporting_CP - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: #Pogba, #DiMaria e non solo: le sette mosse in cui può cambiare il futuro della #Juventus di #Allegri #calciomercato… - Luxgraph : Juve, Di Maria verso il sì: la decisione in 72 ore -