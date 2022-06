BONUS LUCE E GAS | Cosa devi fare per averlo (Di domenica 12 giugno 2022) Ce li aspettavamo e sono arrivati. Parliamo dei rincari delle bollette della LUCE, che hanno segnato un +55%, e del gas, con un aumento di oltre il 40%. Ma lo Stato ha messo a disposizione per tutti un BONUS LUCE e gas per il 2022. Ecco come funziona. Gli aumenti in bollette, causati dall’aumento dei costi delle materie prime, hanno colpito duro. Sia i cittadini e sia le imprese possono però sfruttare un nuovo BONUS. Un’agevolazione che punta a mitigare le pessime conseguenze economiche (cioè le spese in bolletta) della pandemia e della guerra. LUCE e gas: un BONUS per molti italiani per contrastare il caro bollette (Pixabay) – www.curiosauro.itBONUS LUCE e gas: come ottenerlo Proprio per favorire i contribuenti e alleggerire famiglie e imprese dalla ... Leggi su curiosauro (Di domenica 12 giugno 2022) Ce li aspettavamo e sono arrivati. Parliamo dei rincari delle bollette della, che hanno segnato un +55%, e del gas, con un aumento di oltre il 40%. Ma lo Stato ha messo a disposizione per tutti une gas per il 2022. Ecco come funziona. Gli aumenti in bollette, causati dall’aumento dei costi delle materie prime, hanno colpito duro. Sia i cittadini e sia le imprese possono però sfruttare un nuovo. Un’agevolazione che punta a mitigare le pessime conseguenze economiche (cioè le spese in bolletta) della pandemia e della guerra.e gas: unper molti italiani per contrastare il caro bollette (Pixabay) – www.curiosauro.ite gas: come ottenerlo Proprio per favorire i contribuenti e alleggerire famiglie e imprese dalla ...

