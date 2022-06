Beach volley, Mondiali Roma 2022: tutti i risultati e le classifiche (Di domenica 12 giugno 2022) Le classifiche e tutti i risultati dei Mondiali di Roma 2022 di Beach volley. Le migliori coppie del mondo sono pronte a sfidarsi per il titolo iridato nella meravigliosa cornice del Foro Italico. Sono 48 le coppie partecipanti in ciascun tabellone, maschile e femminile (nove in tutto le coppie azzurre), suddivise in 12 raggruppamenti. Le prime due classificate di ciascuna pool e le quattro migliori terze accederanno ai sedicesimi di finale. Le altre otto coppie invece si sfideranno in quattro incontri per passare il turno da lucky losers e completare così il tabellone delle 32 squadre che giocheranno la fase ad eliminazione diretta. Di seguito le classifiche dei gironi (partite vinte, perse e punti totali) e tutti i ... Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022) Ledeididi. Le migliori coppie del mondo sono pronte a sfidarsi per il titolo iridato nella meravigliosa cornice del Foro Italico. Sono 48 le coppie partecipanti in ciascun tabellone, maschile e femminile (nove in tutto le coppie azzurre), suddivise in 12 raggruppamenti. Le prime due classificate di ciascuna pool e le quattro migliori terze accederanno ai sedicesimi di finale. Le altre otto coppie invece si sfideranno in quattro incontri per passare il turno da lucky losers e completare così il tabellone delle 32 squadre che giocheranno la fase ad eliminazione diretta. Di seguito ledei gironi (partite vinte, perse e punti totali) ei ...

