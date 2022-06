Viaggio Salvini in Russia, bufera biglietti: “No rapporti con Mosca” (Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) – Torna a far discutere il Viaggio a Mosca di Matteo Salvini. Ad accendere le polveri, stavolta, è una nota con la quale l’ambasciata russa in Italia precisa di ”aver assistito” il segretario della Lega e le “persone che lo accompagnavano nell’acquisto dei biglietti aerei” per la sua trasferta in Russia prevista il 29 maggio scorso e poi annullata. Un’assistenza necessaria per il cambio in rubli a seguito delle “sanzioni” dovute al conflitto in Ucraina, che hanno sospeso i collegamenti Roma-Mosca e rendono difficile l’acquisto dei ticket di Aeroflot dall’Europa. La nota, diffusa nel primo pomeriggio, probabilmente per chiarire i contorni della vicenda e smentire i rumors secondo cui il consulente del leader del Carroccio, Antonio Capuano, si sarebbe fatto dare dal figlio ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) – Torna a far discutere ildi Matteo. Ad accendere le polveri, stavolta, è una nota con la quale l’ambasciata russa in Italia precisa di ”aver assistito” il segretario della Lega e le “persone che lo accompagnavano nell’acquisto deiaerei” per la sua trasferta inprevista il 29 maggio scorso e poi annullata. Un’assistenza necessaria per il cambio in rubli a seguito delle “sanzioni” dovute al conflitto in Ucraina, che hanno sospeso i collegamenti Roma-e rendono difficile l’acquisto dei ticket di Aeroflot dall’Europa. La nota, diffusa nel primo pomeriggio, probabilmente per chiarire i contorni della vicenda e smentire i rumors secondo cui il consulente del leader del Carroccio, Antonio Capuano, si sarebbe fatto dare dal figlio ...

Pubblicità

elio_vito : L'Ambasciata russa conferma di avere pagato i biglietti aerei per il viaggio di Salvini a Mosca, si tratta di un fa… - elio_vito : Scusate se insisto, Salvini non ha detto ancora niente dei soldi che un funzionario russo avrebbe anticipato a Capu… - LiaQuartapelle : L’ambasciata russa conferma il viaggio di Salvini e gli incontri programmati. Confermano anche di avergli pagato lo… - Sandro19714 : RT @elio_vito: L'Ambasciata russa conferma di avere pagato i biglietti aerei per il viaggio di Salvini a Mosca, si tratta di un fatto gravi… - SimonellaD : RT @NosapaiD: Salvini a Mosca, l’ambasciata russa: “Abbiamo anticipato noi i soldi del biglietto per il viaggio”. Bufera sul leader leghist… -