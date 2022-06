Traffico Roma del 11-06-2022 ore 17:30 (Di sabato 11 giugno 2022) Luceverde Roma neri trovati in studio Tiziana rimondi difficoltà a sud di Roma sulla diramazione dove a Causa dell’ incendio di un veicolo Ci sono code tra Roma sud e Monte Porzio in direzione di Napoli è in carreggiata opposta tra San Cesareo a Monte Porzio lentamente code poi lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra via Ardeatina e via Appia prudenza su via Cristoforo Colombo dove la polizia locale segnala un incidente all’altezza di Viale America ed in centro in pieno svolgimento la parata del Roma Pride la sfilata è partita da Piazza della Repubblica per poi muoversi lungo via Cavour e Piazza dell’esquilino Piazza Santa Maria Maggiore via Merulana Piazza del museo e poi giungere ai Fori Imperiali chiusure al passaggio della manifestazione con deviazioni del bus chiusa Inoltre fino alle 19:30 alla ... Leggi su romadailynews (Di sabato 11 giugno 2022) Luceverdeneri trovati in studio Tiziana rimondi difficoltà a sud disulla diramazione dove a Causa dell’ incendio di un veicolo Ci sono code trasud e Monte Porzio in direzione di Napoli è in carreggiata opposta tra San Cesareo a Monte Porzio lentamente code poi lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra via Ardeatina e via Appia prudenza su via Cristoforo Colombo dove la polizia locale segnala un incidente all’altezza di Viale America ed in centro in pieno svolgimento la parata delPride la sfilata è partita da Piazza della Repubblica per poi muoversi lungo via Cavour e Piazza dell’esquilino Piazza Santa Maria Maggiore via Merulana Piazza del museo e poi giungere ai Fori Imperiali chiusure al passaggio della manifestazione con deviazioni del bus chiusa Inoltre fino alle 19:30 alla ...

