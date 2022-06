"Sai quanto costa una pizza?": Briatore in un minuto zittisce chi gli contesta il menù (e lo scontrino) (Di sabato 11 giugno 2022) Flavio Briatore nel mirino delle critiche per i prezzi del menu del Crazy pizza, la sua nuova catena di ristoranti. A fare il giro del web sono stati i prezzi delle pizze del punto vendita di Milano marinara costa 13 euro, una margherita 14, una classica bufalina 19. Ma aumentando le pretese, aumenta il conto: per un calzone pomodoro e mozzarella bisogna tirare fuori 23 euro, ma anche 65 euro per una pizza col Patanegra, 45 con bufala e tartufo, 24 per una cotto e funghi. E ancora 16 euro per un tiramisù, 28 euro per una burrata salad e 16 euro per le patatine fritte. Ma dopo le critiche è arrivata, pronta la risposta di Briatore all'Adnkronos: "Ognuno al Crazy pizza può spendere poco o tanto. Dipende da quello che prende. Diamo la possibilità alla gente di bere dei vini ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) Flavionel mirino delle critiche per i prezzi del menu del Crazy, la sua nuova catena di ristoranti. A fare il giro del web sono stati i prezzi delle pizze del punto vendita di Milano marinara13 euro, una margherita 14, una classica bufalina 19. Ma aumentando le pretese, aumenta il conto: per un calzone pomodoro e mozzarella bisogna tirare fuori 23 euro, ma anche 65 euro per unacol Patanegra, 45 con bufala e tartufo, 24 per una cotto e funghi. E ancora 16 euro per un tiramisù, 28 euro per una burrata salad e 16 euro per le patatine fritte. Ma dopo le critiche è arrivata, pronta la risposta diall'Adnkronos: "Ognuno al Crazypuò spendere poco o tanto. Dipende da quello che prende. Diamo la possibilità alla gente di bere dei vini ...

