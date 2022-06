(Di sabato 11 giugno 2022) AGI -, zona Cassia, all'altezza dell'ospedale San Pietro. Isonodi unadi, perchè non sanno più a chi rivolgersi. L'emergenzaè ormai una questione di tutti i giorni. E allora, nella speranza che 'qualcosa succeda prima o poi', non rimane che l'ironia. Come quella di un utente di Facebook che mandando alcune immagini tratte dal condominio della zia in via Manfredi Azzarita chiede se "qualcuno sa se c'è un piano, una bozza di piano o anche solo un'idea di piano per la Grande Sagra del Cinghiale".

Pubblicità

fattoquotidiano : Rifiuti, degrado, tavolini selvaggi, salta file abusivi, turisti irrispettosi, vandali a ogni angolo. Il centro sto… - biif : @gualtierieurope Se non ci fossero i migranti che prendono l'elemosina dei residenti che già pagano fior di quattr… - Roma_H_24 : Piazza Verbano cambierà volto: il Municipio ascolta i residenti - - Frankf1842 : RT @fanpage: Un vasto incendio è divampato ai Castellli Romani. A dare l’allarme sono stati i residenti, che hanno notato le fiamme alzars… - RaphalJeanPier2 : RT @fanpage: Un vasto incendio è divampato ai Castellli Romani. A dare l’allarme sono stati i residenti, che hanno notato le fiamme alzars… -

AGI - Agenzia Italia

"Con il presidente Zelensky - aggiunge Von Der Leyen, che ieri era a, illustrando i temi in ... accusate di costringere ia prendere la cittadinanza russa. 08.03 Gb: ai russi mancano ...L'inquietante vicenda è avvenuta a Castri di Lecce, in via, ed ora si indaga per capire cosa ...le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e ascoltatie vicini ... Residenti di Roma Nord sull'orlo di una crisi di nervi: troppi cinghiali in giro ROMA (ITALPRESS) – “Combattimenti molto feroci continuano nel Donbass”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio serale, ha fatto il punto della situazione sul campo in un c ...Stavano passeggiando quando questa mattina, per cause ancora tutte da accertare, sono state investite da un’auto. È successo poco prima delle 10 a Roma, in viale Ciamarra, nella zona di Cinecittà Est.