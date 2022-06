Possibile addio del centrocampista del Napoli | scenario a sorpresa sul futuro

(Di sabato 11 giugno 2022) Diego Demme potrebbe lasciarein questa sessione di mercato. Iltedesco non é mai entrato nelle grazie di mister Spalletti e, come riporta “Il Mattino”, avrebbe espresso la volontà di giocare altrove nella prossima stagione.Demme Fiorentina (Getty Images) “Non ha gradito la gestione delle sue presenze da parte di Spalletti e si è detto pronto a cambiare aria. Su di lui ci sono gli occhi di alcuni club stranieri, pronti a bussare alla porta del”. Le righe riportate da “Il Mattino” lasciano pochi dubbi: iltedesco é scontento e vorrebbe andare via. Diego Demme, che ieri ha ufficialmente cambiato agente, ha il contratto in scadenza nel 2024 e percepisce circa 2 milioni e mezzo di euro a stagione. Un salario importante, soprattutto se si ...

Pubblicità

FormulaPassion : #MotoGP | Sono tornate insistenti le voci su un possibile addio a stagione in corso di Andrea Dovizioso - Nerazzurriamo11 : @MarcoSimoni4 @ilfumalu @Bett_Calcaterra @AFGiudice Da solo Decisamente no ma se ci aggiungi i soldi che ti fa entr… - firenzeviola_it : MAGGIORE, Possibile addio con lo Spezia: ACF c'è - violanews : Maggiore, possibile addio allo Spezia: c’è anche la Fiorentina. La richiesta - serieB123 : SerieB Vertice con Galliani e addio Monza: il sacrificio è possibile -

Tuttosport

... amore In coppia: avete voglia di novità,routine e benvenuto cambiamento! Soli: una ... Soli: èun colpo di fulmine, non capirete più niente, perderete la testa! Per gli altri segni ...... rilevando lo scarso affetto mostrato dai suoi vecchi compagni di team nel momento dell': " ..." Sarò immediatamente al volante " ha spiegato ai russi di Match TV " alla prima opportunitàUno dei migliori giocatori della retrocessa in cadetteria è finito nel mirino dell'Hellas Verona: il suo ex tecnico mastica amaro ...Nonostante un ottimo rapporto con Pep Guardiola, nei giorni scorsi il calciatore avrebbe fatto un patto col tecnico per un eventuale addio: dovesse arrivare una proposta appetibile per il giocatore e ...