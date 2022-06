Mariupol | Kiev | “Uccisi altri 24 bambini”

(Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) – Il procuratore generale dell’Ucraina ha riferito della morte di24, il porto sud-orientale preso dalle forze russe il mese scorso. Su Telegram, l’ufficio del procuratore ha riferito che in sede di raccolta dati sui crimini commessi, si è saputo della morte di24, nella regione di Donetsk, a causa dei bombardamenti indiscriminati da parte dell’esercito russo. In totale, più di 287sono morti dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina il 24 febbraio e più di 492 sono rimasti feriti. “Queste cifre – è stato inoltre fatto notare – non sono definitive, poiché sono in corso gli accertamenti nei luoghi di ostilità, nei territori temporaneamente occupati e quindi liberati”. A riportarlo è il ...

