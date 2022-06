LIVE F1, GP Azerbaijan 2022 in DIRETTA: griglia di partenza, pole di Leclerc! Verstappen in seconda fila (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA griglia DI partenza DELLE QUALIFICHE 17.30 pole n.15 in carriera per Charles Leclerc, le stesse di Verstappen. Sono 6 le partenze al palo stagionali del monegasco su 8 gare: adesso però bisogna concretizzare! 17.28 Charles Leclerc in qualifica è il n.1, ormai lo abbiamo capito. Sul giro secco ha qualcosa di magico, potrebbe ripercorrere le orme di Senna e Hamilton. Anche oggi è stato straordinario, il distacco agli avversari lo dimostra: un giro perfetto, con un secondo settore addirittura iperuranico, dove ha fatto il vuoto. 17.26 La classifica finale della Q3: 1 Charles LECLERC Ferrari1:41.359 4 2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.282 4 3 Max Verstappen Red Bull Racing+0.347 64 Carlos SAINZ Ferrari+0.455 5 5 George RUSSELL ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADIDELLE QUALIFICHE 17.30n.15 in carriera per Charles Leclerc, le stesse di. Sono 6 le partenze al palo stagionali del monegasco su 8 gare: adesso però bisogna concretizzare! 17.28 Charles Leclerc in qualifica è il n.1, ormai lo abbiamo capito. Sul giro secco ha qualcosa di magico, potrebbe ripercorrere le orme di Senna e Hamilton. Anche oggi è stato straordinario, il distacco agli avversari lo dimostra: un giro perfetto, con un secondo settore addirittura iperuranico, dove ha fatto il vuoto. 17.26 La classifica finale della Q3: 1 Charles LECLERC Ferrari1:41.359 4 2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.282 4 3 MaxRed Bull Racing+0.347 64 Carlos SAINZ Ferrari+0.455 5 5 George RUSSELL ...

SkySportF1 : ?? PEREZ DAVANTI A TUTTI ?? Leclerc insegue da vicino LIVE ? - SkySportF1 : Formula 1, GP Baku le qualifiche in diretta live dall'Azerbaijan. Alle 13 le Libere 3 #SkyMotori #F1 #Formula1 - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica della #Q3 #Quali #AzerbaijanGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica della #Q3 #Quali #AzerbaijanGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica al termine del primo tentativo in #Q3 #Quali #AzerbaijanGP Segui la nostra cronaca minuto… -