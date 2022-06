L’infettivologo Bassetti aggredito in un locale: coppia no-vax gli lancia un cocktail addosso (Di sabato 11 giugno 2022) Le pandemie passano (si spera!), i virus si indeboliscono, ma i rancori, le rabbie represse e i malcontenti continuano a restare. Alle volte, poi, prendono una piega piuttosto violenta. Come nel caso dell’aggressione avvenuta nelle ultime ore ai danni delL’infettivologo genovese Matteo Bassetti. aggredito in un locale da ”coppia no-vax” L’esperto è stato aggredito da una coppia no-vax che gli ha tirato addosso un cocktail in un locale di Santa Margherita Ligure mentre passava la serata con la moglie e un gruppo di amici. Un evento improvviso, durante una serata tranquilla e pacata, insomma. La coppia sembrerebbe averlo identificato da subito, appena entrato nel locale. Poi, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 11 giugno 2022) Le pandemie passano (si spera!), i virus si indeboliscono, ma i rancori, le rabbie represse e i malcontenti continuano a restare. Alle volte, poi, prendono una piega piuttosto violenta. Come nel caso dell’aggressione avvenuta nelle ultime ore ai danni delgenovese Matteoin unda ”no-vax” L’esperto è statoda unano-vax che gli ha tiratounin undi Santa Margherita Ligure mentre passava la serata con la moglie e un gruppo di amici. Un evento improvviso, durante una serata tranquilla e pacata, insomma. Lasembrerebbe averlo identificato da subito, appena entrato nel. Poi, ...

