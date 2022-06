(Di sabato 11 giugno 2022), fortissimamente. Steph è l'eroe che consegna ai Warriors il 2 - 2 nelle Finals, stendendoin- 4 con uno show da 43 punti. Lo splendido quarto atto di questa serie per il ...

è il re delle Finals Forse non serviva uno show come quello di gara - 4, ma con 43 punti Steph ha ribadito di essere il miglior giocatore della serie. Lo spettacolo con cui ha steso Boston e ...Golden State spera nel solito terzo quarto show, invece va di nuovo in difficoltà, tenuta a galla a malapena solo dalladiche con 14 punti regala agli ospiti il 79 - 78 alla sirena. ... La grandezza di Curry, i dubbi di Boston, i guai di Green: le 5 cose che ha detto gara-4