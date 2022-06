Il C N Posillipo saluta Massimo Di Martire

Leggi su anteprima24

(Di sabato 11 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Il C.N.Di, che non farà parte della squadra rossoverde nella stagione 2022-2023.Di, cresciuto nel vivaio partenopeo, campione d’Italia con la formazione Under 19 delnel 2019, reduce da una straordinaria stagione conclusa con 47 gol, miglior realizzatore della seconda fase, che è valsa la convocazione in nazionale e l’esordio con la calottina azzurra in World League, medaglia d’oro alle Universiadi del 2019 a Napoli con la Nazionale, ha scelto di trasferirsi negli Stati Uniti per intraprendere un Master in Science of Finance presso University Southern California (USC), dove raggiungerà il fratello Gianpiero, che gioca in America nella Ucla ...