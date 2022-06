F1, Max Verstappen: “Non il risultato che volevo, ma in gara la macchina va molto meglio” (Di sabato 11 giugno 2022) Qualifiche accese, da brivido sino all’ultimo tentativo, con una costante: è sempre Red Bull vs Ferrari; anche quest’oggi a Baku, per il Gran Premio di Azerbaijan 2022 di Formula 1, le due scuderie che stanno dominando il Mondiale si sono confermate a un livello superiore rispetto agli altri team. Charles Leclerc ha conquistato la pole position grazie a un ottimo giro chiuso in , davanti a entrambi i piloti della Red Bull, Sergio Perez in seconda posizione (+) e Max Verstappen in terza (+). Strabiliante prestazione del monegasco che partirà davanti a tutti in griglia nella gara di domani. L’olandese Campione del Mondo in carica, nel commentare a caldo la sua prestazione in qualifica, non è apparso particolarmente soddisfatto del terzo tempo registrato nel Q3: “L’inizio del giro è stato positivo, poi ho perso qualcosa a causa di piccoli errori; nulla di ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) Qualifiche accese, da brivido sino all’ultimo tentativo, con una costante: è sempre Red Bull vs Ferrari; anche quest’oggi a Baku, per il Gran Premio di Azerbaijan 2022 di Formula 1, le due scuderie che stanno dominando il Mondiale si sono confermate a un livello superiore rispetto agli altri team. Charles Leclerc ha conquistato la pole position grazie a un ottimo giro chiuso in , davanti a entrambi i piloti della Red Bull, Sergio Perez in seconda posizione (+) e Maxin terza (+). Strabiliante prestazione del monegasco che partirà davanti a tutti in griglia nelladi domani. L’olandese Campione del Mondo in carica, nel commentare a caldo la sua prestazione in qualifica, non è apparso particolarmente soddisfatto del terzo tempo registrato nel Q3: “L’inizio del giro è stato positivo, poi ho perso qualcosa a causa di piccoli errori; nulla di ...

