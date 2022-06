F1 Baku | qualifiche e libere di oggi in diretta Il live e tutti gli orari nuovi - Sport - Formula1

Pubblicità

SkySportF1 : Formula 1, GP Baku le qualifiche in diretta live dall'Azerbaijan. Alle 13 le Libere 3 #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : ?? PEREZ DAVANTI A TUTTI ?? Leclerc insegue da vicino LIVE ? - infoitsport : F1, cambia l'orario delle qualifiche a Baku! Nuovo programma e cosa è successo - infoitsport : F1 Baku, Perez il più veloce in FP3. Leclerc a un soffio con la Ferrari. Alle 16.15 le qualifiche - News_Auto_cars : F1 – Perez a Baku risponde a Leclerc nelle libere tre: alle 4 le qualifiche -

La Red Bull serve per il set ma Leclerc - di Leo Turrini Roma, 11 giugno 2022 - Dalle 16,15 caccia alla pole del Gp di F1 di Azerbaijan a. Lesaranno in diretta su Sky. Nella terza e ultima sessione di prove libere Sergio Perez è stato il più veloce (1'43"170 il suo tempo), davanti alla Ferrari di Charles Leclerc ( il ...... come d'altronde era successo anche l'anno scorso proprio a. GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ ...la pole position per gli annali era già di Verstappen grazie al primo posto nelledel ...Il monegasco più lento di 70 millesimi, quarto tempo per Sainz BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) - Sergio Perez è il più veloce nella terza sessione ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca FP3 - Classifica FP3 - Presentazione qualifiche - Programma odierno in tv e streaming Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE ...