Di Maio, Alto Adige modello di dialogo e convivenza (Di sabato 11 giugno 2022) "L'autonomia Altoatesina è un modello concreto per l'Europa e per tutta la comunità internazionale. In questa congiuntura internazionale davvero difficile il modello Altoatesino di dialogo e ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 giugno 2022) "L'autonomiaatesina è unconcreto per l'Europa e per tutta la comunità internazionale. In questa congiuntura internazionale davvero difficile ilatesino die ...

Pubblicità

AnsaTrentinoAA : Di Maio, Alto Adige modello di dialogo e convivenza. 'Quanto mai rilevante dopo aggressione russa in Ucraina' |#ANSA - ninda1952 : RT @TgrRaiAltoAdige: Il ministro degli Esteri oggi a Bolzano per la celebrazione dei 30 anni dalla firma della quietanza liberatoria che mi… - TgrRai : RT @TgrRaiAltoAdige: Il ministro degli Esteri oggi a Bolzano per la celebrazione dei 30 anni dalla firma della quietanza liberatoria che mi… - TgrRaiAltoAdige : Il ministro degli Esteri oggi a Bolzano per la celebrazione dei 30 anni dalla firma della quietanza liberatoria che… - AnsaTrentinoAA : Alto Adige celebra domani 30 anni accordo con Austria. Domani cerimonia a Bolzano con i ministri Di Maio e Schallen… -