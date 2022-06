CorSport: Ospina non risponde a De Laurentiis, Meret è sempre più vicino al rinnovo (Di sabato 11 giugno 2022) Il rinnovo di Meret con il Napoli è sempre più vicino, visto che David Ospina non ha ancora risposto all’offerta di prolungamento di De Laurentiis. Il Corriere dello Sport scrive che il colombiano “è un vecchio ricordo a meno che non subentrino ripensamenti o aperture al dialogo al momento molto difficili”. “De Laurentiis è convinto di strappare il sì di Meret per il rinnovo fino al 2027, altri quattro anni (rispetto alla scadenza fissata al 2023) per prendersi il Napoli dopo anni d’attesa, stop, panchine e nostalgie. Dialogando con il club, Meret ha sempre chiarito la sua posizione: felice di restare ma solo avvertendo la fiducia dell’allenatore. Ospina, titolare in campionato con ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 11 giugno 2022) Ildicon il Napoli èpiù, visto che Davidnon ha ancora risposto all’offerta di prolungamento di De. Il Corriere dello Sport scrive che il colombiano “è un vecchio ricordo a meno che non subentrino ripensamenti o aperture al dialogo al momento molto difficili”. “Deè convinto di strappare il sì diper ilfino al 2027, altri quattro anni (rispetto alla scadenza fissata al 2023) per prendersi il Napoli dopo anni d’attesa, stop, panchine e nostalgie. Dialogando con il club,hachiarito la sua posizione: felice di restare ma solo avvertendo la fiducia dell’allenatore., titolare in campionato con ...

