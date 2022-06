Che Dio ci aiuti 7, Elena Sofia Ricci fa chiarezza: «Ci sarò solo nei primi tre episodi» (Di sabato 11 giugno 2022) Qualche giorno fa, Elena Sofia Ricci ha confermato l'addio a Che Dio ci aiuti 7. L'attrice, che fin dall'inizio della fiction veste i panni di Suor Angela, è tornata sull'argomento e ha fatto chiarezza: prenderà parte solo ai primi tre episodi e poi riapparirà in altri due momenti. Con questo escamotage, il suo personaggio avrà il tempo necessario per congedarsi dai fan. Che Dio ci aiuti 7: Elena Sofia Ricci fa chiarezza sull'addio Le riprese di Che Dio ci aiuti 7 inizieranno a breve, ma i fan sanno già che dovranno fare i conti con un addio importante. Si tratta di una delle protagoniste più amate, ovvero Suor Angela, interpretata dalla bravissima ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 11 giugno 2022) Qualche giorno fa,ha confermato l'addio a Che Dio ci7. L'attrice, che fin dall'inizio della fiction veste i panni di Suor Angela, è tornata sull'argomento e ha fatto: prenderà parteaitree poi riapparirà in altri due momenti. Con questo escamotage, il suo personaggio avrà il tempo necessario per congedarsi dai fan. Che Dio ci7:fasull'addio Le riprese di Che Dio ci7 inizieranno a breve, ma i fan sanno già che dovranno fare i conti con un addio importante. Si tratta di una delle protagoniste più amate, ovvero Suor Angela, interpretata dalla bravissima ...

Pubblicità

Pontifex_it : Se possiamo in verità invocare Dio chiamandolo “Abbà - Papà”, è perché in noi abita lo Spirito Santo; è Lui che ci… - Pontifex_it : Coloro che attraversano il periodo dell’anzianità possono scoprire, alla luce del Vangelo, una nuova missione: esse… - CarloCalenda : Conte farà ballare il Governo sulle armi e Salvini lo farà ballare su se stesso; Mastella costruisce il NUOVO centr… - LauraBi29134860 : @repubblica Criminali! Ma se è ancora sperimentale, sicuro de ché? pure voi che scrivete falsità, ma una coscienza… - alepazoe : @LaMerlettaia Non parlavo per forza del dio delle religioni, ho una percezione più ampia di quelle gabbiette per ca… -