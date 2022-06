Cda Milan, si dimette un consigliere. Che porta Elliott in tribunale (Di sabato 11 giugno 2022) La cessione del Milan da Elliott a RedBird, ad appena dieci giorni dall'annuncio ufficiale, è già in tribunale. Non per una questione secondaria ma per una causa depositata in Lussemburgo da Salvatore ... Leggi su gazzetta (Di sabato 11 giugno 2022) La cessione deldaa RedBird, ad appena dieci giorni dall'annuncio ufficiale, è già in. Non per una questione secondaria ma per una causa depositata in Lussemburgo da Salvatore ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Cda #Milan, si dimette un consigliere. Che porta Elliott in tribunale - RadioRossonera : L'ex consigliere del #Milan ha anche spiegato il motivo delle dimissioni ?? - sostenibile_2 : RT @lucabianchin7: Salvatore #Cerchione oggi si è dimesso dal cda del #Milan, in polemica con Elliott. Più importante: si è rivolto a un tr… - AndreaLazzer : RT @lucabianchin7: Salvatore #Cerchione oggi si è dimesso dal cda del #Milan, in polemica con Elliott. Più importante: si è rivolto a un tr… - Albarien : RT @lucabianchin7: Salvatore #Cerchione oggi si è dimesso dal cda del #Milan, in polemica con Elliott. Più importante: si è rivolto a un tr… -