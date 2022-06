Calciomercato Juve: David Neres prima alternativa a Di Maria (Di sabato 11 giugno 2022) per l’attacco della squadra di Allegri La Juventus ha David Neres nel mirino. Il brasiliano rappresenta la prima alternativa ad Angel Di Maria. Secondo A Bola, la Juve avrebbe già formalizzato l’offerta di 10 milioni di euro allo Shakhtar Donetsk. Sul 25enne brasiliano è forte l’interesse anche del Benfica, che avrebbe già raggiunto un accordo con il club ucraino. Adesso irrompe la Juve. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 giugno 2022) per l’attacco della squadra di Allegri Lantus hanel mirino. Il brasiliano rappresenta laad Angel Di. Secondo A Bola, laavrebbe già formalizzato l’offerta di 10 milioni di euro allo Shakhtar Donetsk. Sul 25enne brasiliano è forte l’interesse anche del Benfica, che avrebbe già raggiunto un accordo con il club ucraino. Adesso irrompe la. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

Gazzetta_it : #Pogba e la #Juve insieme per 4 anni: sarà un affare da 80 milioni #calciomercato - Gazzetta_it : Perché Allegri preferisce Di Maria a Berardi #Juve #calciomercato - cmdotcom : #DeLigt spaventa la #Juve: 'Non sono sicuro di rinnovare. Guardo al progetto sportivo, due quarti posti non bastano… - Vincenzo140893 : RT @cmdotcom: #Juve, è il tempo delle scelte a centrocampo. #Arthur, #Rabiot e i giovani, non c'è spazio per tutti - ZonaBianconeri : RT @lucsazzo: #gatti dovrebbe essere titolare stasera in #ItaliaInghilterra solo un avviso a chi guarderà la partita.Non traete conclusioni… -