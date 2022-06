Calcio | Inghilterra - Italia | Mancini fa esordire Gatti

Pubblicità

Si gioca a porte chiuse per la sanzione inflitta dall'Uefa alla federcalcio inglese per gi incidenti avvenuti lo scorso anno a Wembley in occasione della finale degli Europei trae Italia.Esordio azzurro per Federico Gatti, difensore della Juve in prestito al Frosinone: e' questa la scelta di Roberto Mancini per- Italia, terza partita di Nations League in programma questa sera a Wolverhampton. Il ct schiera un 4 - 3 - 3 con Donarumma tra i pali, Di Lorenzo, Gatti, Acerbi e Di Marco in difesa; a ...Mancini lancia Gatti-Acerbi coppia di centrali e Pessina nel tridente con Pellegrini e Scamacca. Confermato Frattesi in mediana.(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Esordio azzurro per Federico Gatti, difensore della Juve in prestito al Frosinone: e' questa la scelta di Roberto Mancini per Inghilterra-Italia, terza partita di Nations ...