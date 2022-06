Boxe: Fabio Turchi sconfitto nel preliminare Mondiale IBF cruiser, Richard Riakporhe vincitore in due round (Di sabato 11 giugno 2022) Dura due riprese, o meglio quattro minuti e mezzo, la speranza di Fabio Turchi di dare la scalata al titolo Mondiale IBF dei pesi cruiser. “The Stone Crusher” deve arrendersi a Richard Riakporhe, che è alla sua quindicesima vittoria da professionista (imbattuto) e che, con un solo, rapidissimo capovolgimento di ruoli sul ring, continua una scalata che è frutto di una storia particolarissima. Nella prima ripresa non succede praticamente niente di rilevante, anzi, sembra Turchi a iniziare meglio in quella che è più che altro una fase di studio nella quale Riakporhe appare in uno stato di timore nei confronti dell’avversario italiano. Le cose sembrano andare nello stesso modo nel secondo round, quando è lo Stone Crusher azzurro a tenersi ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) Dura due riprese, o meglio quattro minuti e mezzo, la speranza didi dare la scalata al titoloIBF dei pesi. “The Stone Crusher” deve arrendersi a, che è alla sua quindicesima vittoria da professionista (imbattuto) e che, con un solo, rapidissimo capovolgimento di ruoli sul ring, continua una scalata che è frutto di una storia particolarissima. Nella prima ripresa non succede praticamente niente di rilevante, anzi, sembraa iniziare meglio in quella che è più che altro una fase di studio nella qualeappare in uno stato di timore nei confronti dell’avversario italiano. Le cose sembrano andare nello stesso modo nel secondo, quando è lo Stone Crusher azzurro a tenersi ...

