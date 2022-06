ATP ‘s-Hertogenbosch 2022, risultati 11 giugno: la finale sarà tra Daniil Medvedev e Tim Van Rijthoven (Di sabato 11 giugno 2022) Si è conclusa la sesta giornata, per quanto concerne il tabellone di singolare maschile, del torneo ATP 250 ‘s-Hertogenbosch 2022 di tennis: sull’erba neerlandese si sono giocate le semifinali, che hanno delineato l’ultimo atto di domani. Non c’erano azzurri in campo. Il russo Daniil Medvedev soffre a lungo, poi riesce a piegare alla distanza il transalpino Adrian Mannarino, costretto alla resa con lo score 7-5 7-5 dopo quasi due ore di gioco. Per il francese in entrambi i parziali è fatale il break subito nell’undicesimo gioco. Continua la favola del padrone di casa neerlandese Tim Van Rijthoven, che oggi batte il canadese Félix Auger-Aliassime, piegato con lo score di 6-3 1-6 7-6 (5) dopo più di due ore di battaglia. Il nordamericano paga dazio nel tie break decisivo a causa di un unico minibreak, ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) Si è conclusa la sesta giornata, per quanto concerne il tabellone di singolare maschile, del torneo ATP 250 ‘s-di tennis: sull’erba neerlandese si sono giocate le semifinali, che hanno delineato l’ultimo atto di domani. Non c’erano azzurri in campo. Il russosoffre a lungo, poi riesce a piegare alla distanza il transalpino Adrian Mannarino, costretto alla resa con lo score 7-5 7-5 dopo quasi due ore di gioco. Per il francese in entrambi i parziali è fatale il break subito nell’undicesimo gioco. Continua la favola del padrone di casa neerlandese Tim Van, che oggi batte il canadese Félix Auger-Aliassime, piegato con lo score di 6-3 1-6 7-6 (5) dopo più di due ore di battaglia. Il nordamericano paga dazio nel tie break decisivo a causa di un unico minibreak, ...

