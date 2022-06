Vicenza | la lettera anonima a Lidia scritta da una ' amica' | ' Attenta ad andare in giro'

Pubblicità

repubblica : Doppio femminicidio di Vicenza, una lettera anonima avvisava Lidia: 'Stai attenta'. Cartabia manda gli ispettori - gercci1 : RT @Agenzia_Ansa: Una lettera anonima di avvertimento a Lidia Miljkovic era stata trovata nella cassetta della nuova abitazione che lei e i… - infoitinterno : Doppio femminicidio a Vicenza, Lidia aveva ricevuto una lettera anonima: «Stai attenta» - infoitinterno : Doppio femminicidio di Vicenza, una lettera anonima avvisava Lidia: 'Stai attenta' - bizcommunityit : Doppio femminicidio a Vicenza: una lettera anonima a Lidia, 'attenta' - Veneto -

Nel primo caso sono state uccise una prostituta e una trans,delitti per i quali è stato arrestato un falegname 32enne, condannato per rapina ma non in carcere Nel caso di, emerge una...Lidia Miljkovic aveva ricevuto, tre giorni prima di essere uccisa adall'ex marito Zlatan Vasiljevic , una inquietanteanonima di 'avvertimento' . Lo ha rivelato il nuovo compagno della donna, Daniele Mondello . Leggi anche > Femminicidio a, ...Prima dell'omicidio, la 42enne Lidia Miljkovic aveva ricevuto una lettera anonima di "avvertimento". Lo ha rivelato agli inquirenti il nuovo compagno della donna, madre di due figli adolescenti, uccis ...Questa mattina l'autopsia sui corpi delle due donne e del loro killer. Proclamato il lutto cittadino a Schio in attesa dei funerali. Lettera anonima a Lidjia tre giorni prima della tragedia ...