Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2022 ore 08 | 15

(Di venerdì 10 giugno 2022)DEL 10 GIUGNOORE 08.05 GINA PANDOLFO UN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO IN GRADUALE AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO SUL RACCORDO ANULARE DICODE IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA IN ESTERNA, CODE A TRATTI TRA TRIONFALE E AURELIA A SEGUIRE TRA PRENESTINA E NOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RISOLTO L’INCIDENTE, CODE PER TRAFFICO DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLE CONSOLARI IN ENTRATA ASI STA IN CODA SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO SULLA PALOMBARESE, NOMENTANA BIS E NOMENTANA CODE NELL’ORDINE DA VIA MARCO SIMONE ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE E TRA TOR LUPARA A COLLEVERDE, TUTTO IN DIREIOZNE ...