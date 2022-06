Vanessa Incontrada immortalata in spiaggia: irriconoscibile (Di venerdì 10 giugno 2022) Occhi puntati su Vanessa Incontrada. La conduttrice viene immortalata in spiaggia, il web si scatena per lo scatto Per molti vip l’estate è già arrivata. È questo per loro un’occasione come un’altra per organizzare delle vacanze in località marittime stupende e sfoggiare i loro costumi alla moda. L’estate però è un periodo in cui, in molti, si concentrano sulle imperfezioni, sulla presenza di cellulite o di quel filo di pancetta che potrebbe essere interpretato come una gravidanza sospetta. I paparazzi quindi non perdono occasione di andare alla ricerca di Vip in costume da bagno, per sottolineare il loro fisico mozzafiato o i ciò che potrebbe scatenare il web per i cosiddetti “difetti”. Ed è proprio ciò che è accaduto a Vanessa Incontrada. Una donna che è stata al ... Leggi su ildemocratico (Di venerdì 10 giugno 2022) Occhi puntati su. La conduttrice vienein, il web si scatena per lo scatto Per molti vip l’estate è già arrivata. È questo per loro un’occasione come un’altra per organizzare delle vacanze in località marittime stupende e sfoggiare i loro costumi alla moda. L’estate però è un periodo in cui, in molti, si concentrano sulle imperfezioni, sulla presenza di cellulite o di quel filo di pancetta che potrebbe essere interpretato come una gravidanza sospetta. I paparazzi quindi non perdono occasione di andare alla ricerca di Vip in costume da bagno, per sottolineare il loro fisico mozzafiato o i ciò che potrebbe scatenare il web per i cosiddetti “difetti”. Ed è proprio ciò che è accaduto a. Una donna che è stata al ...

Pubblicità

AlekosPrete : RT @Radio1Rai: ???@paolomaggioni inviato a Follonica porta 99 rose (pagate da Luca Bottura) per chiedere scusa a #VanessaIncontrada per come… - hashtagtr4sh : RT @asfaltofresco: vera gemma soleil sorge federica panicucci sophie codegoni rosalinda cannavò vanessa incontrada - francescabarra : Ripostare sui social la foto di Vanessa Incontrada per criticare chi ha pubblicato la foto in edicola: - EPresentino : RT @Giuli3visan: Rinfreschiamo la memoria a qualche giornaletto: “La perfezione non esiste” by Vanessa Incontrada - Luca190499 : RT @asfaltofresco: vera gemma soleil sorge federica panicucci sophie codegoni rosalinda cannavò vanessa incontrada -