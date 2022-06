Tonno: attenzione ti puoi intossicare se ne mangi questo quantitativo (Di venerdì 10 giugno 2022) attenzione al consumo di Tonno, la presenza di nitriti e nitrati causa delle intossicazioni. Scopriamo meglio nel dettaglio. Il problema non è solo la presenza di mercurio, quando si mangia il Tonno ma anche andare incontro a un’intossicazione da nitriti o nitrati. Purtroppo questo aspetto è ancora molto sottovalutato. Si sono verificate delle intossicazioni di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 10 giugno 2022)al consumo di, la presenza di nitriti e nitrati causa delle intossicazioni. Scopriamo meglio nel dettaglio. Il problema non è solo la presenza di mercurio, quando sia ilma anche andare incontro a un’intossicazione da nitriti o nitrati. Purtroppoaspetto è ancora molto sottovalutato. Si sono verificate delle intossicazioni di L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

Valessiabi : RT @annamariamoscar: Se consumi tonno, dovresti sapere che può intossicare per davvero a causa di nitriti e nitrati - SilviaForti9 : RT @annamariamoscar: Se consumi tonno, dovresti sapere che può intossicare per davvero a causa di nitriti e nitrati - fendente1 : RT @annamariamoscar: Se consumi tonno, dovresti sapere che può intossicare per davvero a causa di nitriti e nitrati - brunamar14 : RT @annamariamoscar: Se consumi tonno, dovresti sapere che può intossicare per davvero a causa di nitriti e nitrati - annamariamoscar : Se consumi tonno, dovresti sapere che può intossicare per davvero a causa di nitriti e nitrati -