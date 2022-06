Spread Btp - Bund in rialzo a 220 punti - Economia - quotidiano.net

Pubblicità

fattoquotidiano : Lo spread tocca i 213 punti, massimo dal 2018. Rendimenti dei Btp al 3,4% - newsfinanza : Spread Btp Bund oltre i 210 punti: quali rischi e opportunità per i risparmiatori? - classcnbc : Borse europee, avvio in calo: ????-0,7% ????-0,6% ????-0,6% ????-0,4% #Spread Btp/Bund a 220 pb dopo la #BCE Rendimento… - marcuspascal1 : RT @lauranaka: Cronaca di un pandemonio annunciato: #BTP sotto attacco, tassi boom al 3,67%, triplo da inizio anno. #Bce dice addio al salv… - AlessandroFanet : RT @Yoda15271485: #spread a 215, rendimento BTP Italia a 10 anni 2,58. Citofonare #Mario -

Tassi interesse in aumento: la Bce ha deciso. Cosa cambia a partire dai mutui Milano, 10 giugno 2022 - Dopo la corsa della vigilia, ancora tensione sullotrae Bund tedeschi a 10 anni: il differenziale ha aperto la seduta sui mercati telematici a 220 punti base dopo la chiusura di ieri a quota 216. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al ...Nulla di preciso si è deciso circa lo scudo anti -tanto che il mercato ha spinto in alto i differenziali in Europa (- Bund vicino a 230 punti ). Una vittoria dei falchi Mentre a ...Ma ha anche chiarito che «non c’è uno specifico livello dei tassi delle obbligazioni o dei prestiti, o degli spread sui bond che attiverà questo o quell’intervento». La situazione sui titoli di Stato ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 giu - Continua ad allargarsi, in apertura, lo spread BTp/Bund che gia' ha risentito delle forti vendite innescate dalle comunicazioni della Bce sui tassi e ...