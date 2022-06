Southgate: «È imbarazzante non poter avere i tifosi, è un imbarazzo per l’Inghilterra come nazione» (Di venerdì 10 giugno 2022) Il commissario tecnico dell’Inghilterra, Gareth Southgate, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Italia. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Domani i tifosi inglesi non saranno sugli spalti, come sanzione per quanto accaduto nel prepartita della finale dell’Europeo dell’anno scorso. «È imbarazzante non poter avere i tifosi, è un imbarazzo per l’Inghilterra come nazione. Un sacco di persone hanno causato problemi, ma sono certo non fossero tifosi. Ne abbiamo parlato tanto, ne abbiamo parlato dopo la finale e quando la punizione ci è stata comminata. Posso dire che i tifosi che hanno viaggiato con noi per la ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 10 giugno 2022) Il commissario tecnico del, Gareth, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Italia. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Domani iinglesi non saranno sugli spalti,sanzione per quanto accaduto nel prepartita della finale dell’Europeo dell’anno scorso. «Ènon, è unper. Un sacco di persone hanno causato problemi, ma sono certo non fossero. Ne abbiamo parlato tanto, ne abbiamo parlato dopo la finale e quando la punizione ci è stata comminata. Posso dire che iche hanno viaggiato con noi per la ...

