Sorpresa a spacciare a Mariconda | domiciliari per una donna

Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato unanel quartiere. In particolare, la Squadra Mobile, ha tratto in arresto R.S., salernitana del 1978, con precedenti in tema di stupefacenti, perchè colta in flagranza di reato di cessione di cocaina a un uomo. Laè stata trovata in possesso di altre 4 dosi di cocaina e della somma contante di 150 euro, suddivisa in banconote di vario taglio, provento dell'attività illecita. L'acquirente dello stupefacente è stato segnalato come assuntore alla locale Prefettura. L'indagata è stata tratta in arresto e sottoposta aiin attesa di convalida.