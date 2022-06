Simulò un incidente a Colliano | cittadina assolta dai giudici della Corte di Appello

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – “Il fatto non sussiste”. Con questa motivazione, una donna 34 anni di, assistita dagli avvocati Gaetano Milano e Giuseppe Caposiena, è statadaididi Salerno presieduta dal magistrato Silvana Clemente, dall’accusa di tentata truffa nei confronti del Comune diper aver simulato una caduta sulla strada comunale di Via Vignali con lo scopo di ottenere dal Comune un risarcimento danni di 5200 euro. Vicenda per la quale la donna era stata condannata in primo grado dal giudiceTerza Sezione Penale del Tribunale di Salerno, Rosario Maria Celotto, a due mesi e venti giorni di carcere, pena sospesa, oltre al pagamento di una multa di 100 euro ...