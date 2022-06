Roma, ritira pacchi di droga da un corriere espresso: 41enne in manette (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma – I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un Romano di 41 anni, attualmente sottoposto alla misura di prevenzione personale della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, i Carabinieri, durante un servizio di pattuglia in abiti civili nel quartiere, hanno notato l’uomo mentre viaggiava a bordo di un’auto e hanno così deciso di seguirlo. Giunti in zona Morena, i militari hanno deciso di fermarlo per eseguire un controllo. L’uomo è sembrato subito preoccupato, sono state le sue continue richieste sul motivo del controllo a spingere i Carabinieri ad approfondire. Nel mezzo erano presenti diverse scatole, con indicato sull’etichetta un indirizzo diverso da quello di residenza dell’uomo. Alla richiesta di ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 10 giugno 2022)– I Carabinieri della Stazione diTor Bella Monaca hanno arrestato unno di 41 anni, attualmente sottoposto alla misura di prevenzione personale della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, i Carabinieri, durante un servizio di pattuglia in abiti civili nel quartiere, hanno notato l’uomo mentre viaggiava a bordo di un’auto e hanno così deciso di seguirlo. Giunti in zona Morena, i militari hanno deciso di fermarlo per eseguire un controllo. L’uomo è sembrato subito preoccupato, sono state le sue continue richieste sul motivo del controllo a spingere i Carabinieri ad approfondire. Nel mezzo erano presenti diverse scatole, con indicato sull’etichetta un indirizzo diverso da quello di residenza dell’uomo. Alla richiesta di ...

Pubblicità

GabSim98 : Se @justholdon_92 si ritira dal tifo la mia permanenza su Twitter non ha più senso Per questo motivo dico NO a Berardi alla Roma ?? - figlio_di_roma : Se #Nadal si ritira mi metto a piangere. #RolandGarros - JoviAcm2 : Rebic pur di non andare alla Roma si ritira in un bosco a vita - TV7Benevento : Ucraina: catena alberghiera Marriot si ritira dalla Russia - - demonsminds : se stamo a senti giornali e tv ad agosto me tocca ritirà fori gli scarpini perché faccio l'esordio in serie A co la Roma -